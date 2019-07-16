Махачкала, , 09:14 — REGNUM

В мошенничестве и служебном подлоге подозреваются бывший генеральный директор и главный бухгалтер частной организации по обслуживанию и ремонту автодорог в Дагестане. Они похитили более 1,5 млн рублей бюджетных денег, выделенных на покупку и аренду спецтехники, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе МВД республики.

Установлено, что гендиректор и бухгалтер подготовили фиктивные договоры аренды спецтехники якобы для проведения ремонта межсельских дорог. Они также составили авансовые отчёты и расходно-кассовые ордера на выдачу наличных средств. Благодаря этим документам они незаконно получили из кассы компании указанную сумму, которую в последующем присвоили себе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в дагестанском городе Кизилюрте начальника местного жилищно-строительного кооператива уличили в хищении более полумиллиона рублей при строительстве газопровода. Выяснилось, что он умышленно завышал стоимость работ, выполненных подконтрольной ему организацией. Акты приёмки с ложными данными впоследствии предоставились им в госорганы, которые производили оплату.

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