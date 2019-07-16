Москва, , 09:06 — REGNUM

Большинство жителей России (76%) считают переобучение людей старшего возраста эффективным, свидетельствуют результаты опроса, который провел Роструд.

Отмечается, что еще порядка 81% респондентов заявили о готовности пройти переобучение по достижении предпенсионного возраста. По мнению 68,5% опрошенных, переобучение — это возможность получить новые навыки и освоить новую профессию.

Около 18% заявили, что не стали бы переобучаться по достижении предпенсионного возраста, поскольку считают, что делать это уже поздно.

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Что касается наиболее популярных направления для переобучения, 12% выбрали финансы, 11,7% — рабочие специальности, 9% — сферу продаж и услуг, 8,6% — юриспруденции, 8,2% — образования, 6,8% — строительства, 6,6% — медицины, 6,5% — транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, под предпенсионным возрастом понимается предшествующий назначению пенсии по старости (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин) в соответствии с пенсионным законодательством возрастной период продолжительностью до пяти лет (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

По состоянию на 1 апреля 2019 года в России порядка 113 тыс. граждан предпенсионного возраста официально числятся безработными в службах занятости. Общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.

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