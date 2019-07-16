Москва, , 09:01 — REGNUM

В России могут ввести новый способ расчёта стоимости вывоза мусора. Возможность оплаты не по нормативу, как это делается сейчас, а исходя из количества установленных на контейнерных площадках баков, в настоящее время рассматривает правительство РФ. Об этом сообщил исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

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«Правительство прорабатывает механизм, как рассчитываться «по факту», — приводит ТАСС слова Маркушина.

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Он напомнил, что сейчас расчёт стоимости коммунальной услуги «Обращение с твердыми коммунальными отходами» для населения производится следующим образом: тариф регионального оператора за перемещение одной тонны или куб. м отходов умножается на норматив накопления для жителей в конкретном регионе и делится на число дней.

Предлагаемая новая система, по словам Маркушина, во многом будет напоминать расчёт по нормативам.

«Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату», — пояснил исполнительный директор, при этом отметив сложность формулы для подсчёта необходимой к оплате суммы для офисов и квартир.

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Разница в тарифах на вывоз мусора в регионах России превышает 26 раз

В Минприроды изданию заявили, что проект постановления правительства о переходе на оплату мусора исходя из фактически накопленного объёма уже подготовлен.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года Россия перешла на новую систему обращения с отходами. В субъектах выбраны региональные операторы, отвечающие за реализацию новой системы. Изменения повлекли за собой рост стоимости тарифов по вывозу мусора. При этом разница по этому показателю в разных регионах страны достигает почти 27 раз. По данным аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, меньше всего за вывоз ТКО платят жители Дагестана. В городе Дагестанские Огни эта услуга обходится 93,48 рубля за один кубометр отходов. Самый дорогой вывоз мусора на Таймыре (в Березовском районе Красноярского края) — 2,5 тысячи рублей за один кубометр.

При этом значительно отличаются и нормы накопления отходов на человека. Если в Дагестанских Огнях норма составляет 2,14−2,5 куб. м в год на человека, то в Березовском районе — 0,84 куб. м в год.

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