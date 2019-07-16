Тель-Авив, Израиль, , 08:20 — REGNUM

Члены эфиопской общины Израиля вышли на акции протеста в связи с освобождение сотрудника полиции, который подозревался в убийстве 19-летнего мигранта из Эфиопии Соломона Таки. Об этом 16 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Манифестанты собрались у здания Кнессета, обвиняя власти страны в нарушении законодательства. На некоторое время в Тель-Авиве было перекрыто движение транспорта.

Напомним, несколько недель назад в Израиле был убил 19-летний юноша, выходец из Эфиопии. Данный акт, в совершении которого подозревался сотрудник правопорядка, вызвал недовольство в среде эфиопских евреев.

15 июля суд города Хайфа постановил освободить полицейского из-под домашнего ареста, что еще больше осложнило внутреннюю ситуацию в стране.

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