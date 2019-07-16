Томск, , 08:10 — REGNUM

В администрации Томской области ИА REGNUM подтвердили появившуюся в томских массмеда 15 июля информацию о том, что ушёл из жизни заместитель губернатора — начальник департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Александр Шестаков.

Александр Шестаков Tomsk.gov.ru

Сообщается, что он скончался 15 июля после тяжёлой болезни.

«На всех постах Александр Васильевич Шестаков был настоящим профессионалом своего дела, жестким и требовательным руководителем — и прежде всего к себе. При этом Александр Васильевич оставался скромным и глубоко порядочным человеком. Его энергия, жизнелюбие и оптимизм позволяли ему бороться со страшной болезнью до самого конца», — говорится в сообщении обладминистрации.

Гражданская панихида состоится 17 июля в областном театре драмы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, информация о смерти Александра Шестакова появилась в томских СМИ 15 июля. Напомним, Александр Шестаков родился в 1950 году в Тамбовской области. С 2015 по 2017 год он был замгубернатора Томской области — начальником контрольно-ревизионного управления областной администрации. С 2017 года являлся заместителем губернатора — начальником департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации Томской области.

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