Хабаровск, , 08:12 — REGNUM

С нового учебного года все дети в школах Хабаровского края — как из обеспеченных семей, так и из малоимущих — будут питаться одинаково. На эти цели правительство региона выделило 86 млн рублей, а в 2020 году на полноценное питание детей планируется потратить 220 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дополнительно к деньгам из краевой казны, средства на ликвидацию неравенства в школьных столовых, когда дети из обеспеченных семей, за которых платят родители, получают на обед полноценное меню, а ребята из малообеспеченных семей едят пустые макароны, а то и вовсе чай с хлебом, выделят и муниципальные бюджеты.

Как сообщало ИА REGNUM, обещание уравнять детей в школьных столовых губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дал почти сразу после избрания на должность. Главу региона возмутило то, что дети из бедных семей весь день голодают, а чиновники не видят в этом ничего страшного, при этом на содержание самих себя чиновники выделяют большие деньги.