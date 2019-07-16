Курган, , 08:11 — REGNUM

В Курганской области за коррупционное преступление осуждён сотрудник Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Мужчина приговорён к трём годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Юргамышского районного суда.

Судом установлено четыре эпизода взяток от 50 до 80 тыс. рублей каждая, которые инспектор Ростехнадзора получил от сотрудников одной из фирм за составление актов об отсутствии нарушений.

С учётом личности подсудимого, его признания и помощи следствию, характера и степени тяжести совершения четырёх преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия»), суд назначил инспектору наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать их он будет в исправительной колонии общего режима.