Село Еткуль, Челябинская область, , 07:44 — REGNUM

В Челябинской области жительница посёлка Лесной Еткульского района получила срок после гибели своего четырёхлетнего сына-инвалида. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

В ходе следствия выяснилось. что днём 18 октября 2018 года 25-летняя гражданка ушла на некоторое время из дома. Оставила сына одного. Мальчик лежал в кровати. Когда женщина вернулась, ребёнок был мёртв.

Выяснилось, что из-за затопленной печи начал тлеть диван. В итоге ребёнок отравился продуктами горения. Женщину признали виновной в нарушение требований пожарной безопасности, которое повлекло по неосторожности трагический исход, и приговрили к году условно.