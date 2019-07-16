Исламабад, , 07:59 — REGNUM

Воздушное пространство Пакистана вновь открыто для всех рейсов гражданской авиации после нескольких месяцев ограничений. Об этом сообщило во вторник, 16 июля, управление авиацией страны, передает агентство Reuters.

«С немедленным вступлением в силу воздушное пространство Пакистана открыто для всех видов гражданской авиации по маршрутам ATS (службы воздушного движения)», — говорится в так называемом уведомлении для летчиков (NOTAMS), опубликованном на его веб-сайте.

Сотрудник администрации, с которым журналистам удалось связаться по телефону, подтвердил, что изменения вступили в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Индией и Пакистаном существенно обострились после того, как в штате Джамму и Кашмир 14 февраля 2019 г. было совершено нападение на колонну индийской военнизированной полиции. Жертвами атаки тогда стали 45 человек.

В качестве ответных действий 26 февраля ВВС Индии нанесли авиаудар по тренировочной базе боевиков в городе Балакот (Пакистан). Позже власти Пакистана закрыли свое воздушное пространство.