Ханты-Мансийск, , 07:14 — REGNUM

В Общественной палате Югры 17 июля 2019 года обсудят инициативу главы Ханты-Мансийской и Сургутской митрополии Павла Фокина об объявлении дня поминовения усопших нерабочим днем для жителей автономного округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в палате.

В обсуждении примут участие члены Общественной палаты, представители органов власти, советов муниципальных образований ХМАО, профсоюзов, трудовых коллективов и религиозных общественных организаций.

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел мотивирует своё обращение к общественности просьбами прихожан православных церквей, которым приходится в дни Радоницы отпрашиваться с работы. Причём День поминовения усопших (Радоницу) соблюдают не только верующие. Отмечается, что власти муниципалитетов автономного округа в этот день традиционно не первый год организуют бесплатный подвоз к кладбищам.

В России Радоница, или Родительский день, или День поминовения усопших официально не является нерабочим, однако в некоторых регионах страны по просьбам общественности этот день официально признаётся выходным — в Краснодарском крае, Саратовской, Брянской, Волгоградской, Оренбургской и ряде других областей.