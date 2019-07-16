Горно-Алтайск, , 06:56 — REGNUM

Доля изучающих алтайский язык в школах Республики Алтай составила 30% или около 11 тыс. детей. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе правительства региона, такие цифры озвучили на заседании Совета по алтайскому языку при главе республики.

«В это число входят как изучающие по основной программе, так и начинающие и не владеющие языком. Преподают 176 учителей алтайского языка и литературы», — отметили на заседании.

В половине детских садов — 89 из 163 также организовано обучение алтайскому языку в форме занятий, кружков, факультативов. Таким образом язык изучают почти 3,5 тыс. детей. На совещании отметили рост числа изучающих алтайский в детских садах на 10%.

По словам временно исполняющего обязанности главы республики Олега Хорохордина, сегодня Алтай является лидером в России по количеству учебно-методического материала по родному языку и литературе. Будет разработана дополнительная образовательная программа курсов повышения квалификации для педагогов дошкольных организаций, а также методические рекомендации по организации образования в национальных алтайских группах.

«В планах министерства образования и науки региона на следующий учебный год — организовать комплексный подход при преподавании алтайского языка, создать стажировочные площадки в муниципальных образованиях по развитию единого комплекса «детский сад — школа», — добавили чиновник.

Глава республики также поддержал идею проведения экспериментальной смены в детских лагерях, где работа будет выстроена по принципу общения исключительно на алтайском языке. В целом участники совещания оценили ситуацию по изучению алтайского языка и литературы положительно.

Ранее ИА REGNUMсообщало об инициативе минобрнауки Татарии обучать детей татарском языку при помощи кукол. Чиновники объявили тендер на закупку почти 4 тыс. кукол, говорящих на татарском языке. Общая стоимость контракта составляет более 6,9 млн рублей

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