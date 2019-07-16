Баунтовский район, , 06:35 — REGNUM

Местные жители в Баунтовском районе Бурятии построили дамбу и котлован для сбора воды в производственных нуждах. Об этом сообщили ИА REGNUMв пресс-службе прокуратуры Бурятии по итогам проверки совместно со специалистами Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства.

«На берегу реки Большое Киро в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе обнаружено проведение работ с помощью тяжелой техники и бульдозеров, не согласованное с территориальным управлением Росрыболовства», — сообщили в прокуратуре.

Выяснилось, что это сооружение построили трое местных жителей.

«В связи с промывкой грунта на реке образовался шлейф мутности. Ущерб, нанесенный рыбным запасам реки, составил 13 517 рублей», — добавили в пресс-службе.

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье за «загрязнение поверхностных вод либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам». Проводится предварительное расследование.

Впрочем, по количеству нарушений власти не уступают простым жителям. К примеру, как сообщало ИА REGNUM, власти Прибайкальского района Бурятии отдали в аренду участок земли в Центральной экологической зоне Байкала, являющийся незатронутой природной местностью. В природоохранной прокуратуре отметили, что строительство объектов на таких землях могло привести к утрате естественного природного ландшафта и уничтожению произрастающего на участке леса.

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