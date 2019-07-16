Кызыл, , 05:47 — REGNUM

Зарплата медицинского персонала Кызыльской центральной клинической больницы не соответствовала минимальному размеру оплаты труда. Об этом сообщили ИА REGNUMв пресс-службе прокуратуры республики по итогам проверки учреждения.

Мало денег Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По результатам проверки выявлены факты начисления и выплаты заработной платы работникам учреждения ниже минимального размера оплаты труда. По выявленным нарушениям главному врачу внесено представление об устранения нарушений федерального законодательства, находящееся на контроле до полного устранения нарушений», — отметили в надзорном органе.

Добавим, что МРОТ в Туве для бюджетных учреждений составляет 11,28 тыс. рублей.

Государственная инспекция труда по республике привлекла главврача больницы к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.

Между тем, вопрос о зарплате бюджетников часто становится предметом обсуждения на самом высоком уровне. Например, в ходе «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Впрочем, это не мешает учителям и врачам продолжать получать зарплату ниже прожиточного минимума и МРОТ. Как, например, в Бурятии.

А в мае в столице Республики Марий Эл 18 тыс. человек вышли на улицы под лозунгами, в числе которых были «Базовые оклады бюджетникам — на уровне МРОТ!».

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