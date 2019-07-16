Хабаровск, , 04:06 — REGNUM

Жильцам аварийного барака из посёлка Токи Хабаровского края, потерявшим кров во время пожара в конце мая 2019 года, купят квартиры. На эти цели правительство края выделило 38 млн рублей. Краевые власти подчеркнули, что делается это в порядке исключения, поскольку сами жильцы барака купить себе жильё не смогут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Старый аварийный барак в посёлке Токи сгорел, оставив без крыши над головой 48 человек, в том числе 12 детей. Погорельцы разместились у родных и знакомых.

«Вопрос об утрате жилья во время пожара очень серьёзный. По закону собственник должен страховать своё жильё на такие случаи. Однако в Токи ситуация критическая, пострадало очень много людей. Понимая, что люди сами купить квартиры не смогут, мы решили в исключительном порядке купить им жильё», — сказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Из краевой казны выделено 38 млн рублей. Этих средств вполне хватит на то, чтобы приобрести квартиры на вторичном рынке в районном центре Ванино, либо в посёлке Токи. Погорельцы уже присматривают квартиры с помощью районной администрации.

Погорельцам также оказана материальная помощь в размере 100 тыс. рублей каждому. Средства также были выделены из краевого бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, таких домов, как сгоревший, в посёлке Токи более 20. Все они строились более 40 лет назад, после страшного пожара 1976 года, который полностью уничтожил посёлок. Строились бараки как временное жильё, лет на 5. Но люди так и продолжают в них жить, спустя почти полвека. Даже на то, чтобы сделать экспертизу и признать бараки аварийными, чтобы они смогли войти в программу переселения, деньги выделял в качестве спонсорской помощи расквартированный поблизости крупный угольный порт АО «Дальтрансуголь», СУЭК. Порт же выделяет средства на поддержание домов в жизнеспособном состоянии, чтобы они могли дождаться сноса и не рухнули.

Не менее острая проблема аварийного жилья и в других поселениях свободного порта Ванино и других муниципалитетах Хабаровского края. На 1 января 2019 года аварийным признано 130 тыс. кв. метров жилья, а ветхим — 587 тыс. кв. метров. Но вполне можно считать, что де-факто аварийным являются все 700 с лишним тыс. кв. метров. Это хорошо видно на примере сгоревшего барака в Токи, который перешел в разряд аварийного только после того, как крупный бизнес оказал спонсорскую помощь на проведение экспертиз. Муниципальные власти опасаются признавать жильё аварийным — во-первых, потому, что у них нет денег на экспертизы, во-вторых, потому, что жильцы тогда могут по суду обязать муниципалитеты предоставить им жильё.