Москва, , 00:46 — REGNUM

Специальный день предлагает выделить для прохождения медосмотра работающим гражданам Министерство труда и социальной защиты РФ, передаёт РБК.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что гражданам РФ могут увеличить количество оплачиваемых выходных для прохождения диспансеризации, в министерстве отметили, что Трудовой кодекс, действительно, планируется изменить.

Для этого готовится законопроект, согласно которому работающим гражданам в возрасте 40 лет и старше может быть предоставлена возможность проходить диспансеризацию один день в течение года вместо работы, причём этот день не будет вычитаться из зарплаты.

В министерстве подчеркнули, что это будет не «дополнительный выходной», а специальный день для медицинского осмотра. О «дополнительном выходном» говорить некорректно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в СМИ появилась информация о том, что готовится законопроект по изменению Трудового кодекса, согласно которому граждане России смогут получить дополнительный выходной день в году для диспансеризации. Ранее под диспансеризацию выделялся один день раз в три года.

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