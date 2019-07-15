Москва, , 19:33 — REGNUM

В Москве станция метро «Университет» работает в режиме повышенной нагрузки, передаёт 15 июля корреспондент ИА REGNUM.

Маршрут автобуса КМ1 следует от станции метро Университет до станции Саларьево Дарья Антонова © ИА REGNUM

С 13 по 20 июля закрыт южный участок Сокольнической линии, не работают сразу девять станций от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки». В эти дни «Университет» является конечной станцией красной ветки. 15 июля — первый рабочий день.

Выйдя из метро, попадаешь в поток людей Дарья Антонова © ИА REGNUM В 250 метрах от метро стоят компенсационные автобусы Дарья Антонова © ИА REGNUM У автобусов стоят волонтёры Дарья Антонова © ИА REGNUM Несмотря на час пик, давки нет Дарья Антонова © ИА REGNUM Компенсационные автобусы у станции метро университет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По возможности, пожалуйста, пользуйтесь северным вестибюлем станции московского метро «Университет»: он гораздо свободнее южного. Напомним, на время закрытия юго-западного участка Сокольнической линии станция «Университет» стала конечной. Просим вас заранее планировать маршрут», — сообщили в утренний час пик на странице Twitter метрополитена.

Компенсационные автобусы у станции метро университет Дарья Антонова © ИА REGNUM Волонтёры помогают разобраться с тем, как пройти к автобусам Дарья Антонова © ИА REGNUM От станции метро Университет автобусы отходят регулярно Дарья Антонова © ИА REGNUM Информационные щиты о закрытии участка Сокольнической ветки Дарья Антонова © ИА REGNUM Компенсационные автобусы у станции метро университет Дарья Антонова © ИА REGNUM Компенсационные автобусы у станции метро университет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM с места события, на всём пути красной ветки в поездах объявляют о закрытии участка. На самой станции «Университет» установлены информационные щиты, работают волонтёры.

У южного вестибюля время от времени создается очередь на вход Дарья Антонова © ИА REGNUM Чтобы не создавать очередь, волонтёры советуют воспользоваться северным вестибюлем Дарья Антонова © ИА REGNUM Северный вестибюль свободен на вход Дарья Антонова © ИА REGNUM

В разгар часа пик возник небольшой затор на вход в южный вестибюль. В него попали те пассажиры, что едут с работы со стороны Новой Москвы и Московской области. Во время затруднений волонтёры перенаправляли потоки людей к северному вестибюлю станции. Чтобы попасть к нему, нужно пройти по подземному переходу.

От станции постоянно отходят автобусы компенсационных маршрутов.

«Автобусы стоят в 250 метрах от метро. Их много, забитыми не уезжают. Давки нет», — передаёт корреспондент.

Полицейский регулируют движение выезжающих из дворов машин Дарья Антонова © ИА REGNUM Компенсационные автобусы у станции метро университет Дарья Антонова © ИА REGNUM

На месте, помимо сотрудников метрополитена, работает также полиция. Так, когда создался затор из машин на выезд из дворов, сотрудники правопорядка регулировали движение: остановили людей, чтобы пропустить машины. Благодаря их вмешательству разобраться с потоком удалось за одну минуту, что не сказалось на ситуации у станции метро.

Как сообщало ИА REGNUM, закрытие участка красной ветки связано со строительством Большой кольцевой линии. Под «Проспектом Вернадского» планируется проложить левый перегонный тоннель, который пройдет по внутренней стороне подземного «кольца».