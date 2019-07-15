Москва, , 18:02 — REGNUM

Боливия и Россия будут развивать сотрудничество в сфере образования, сообщил 15 июля чрезвычайный и полномочный посол многонационального государства Боливия в РФ Уго Вильярроэль Сенсано на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам посла, президенты России и Боливии сделали первый важный шаг для борьбы с наркотиками — подписали меморандум о сотрудничестве в этой сфере.

«Наркобизнес беспокоит всех. После подписания меморандума начнется плодотворная работа между нашими странами. Будут создаваться специальные совместные группы для обмена опытом и информацией по этому вопросу», — объяснил Вильярроэль Сенсано.

Посол также прокомментировал возможные совместные российско-боливийские проекты в области образования:

«Мы намерены увеличивать присутствие студентов из Боливии в России, чтобы они получали разные специальности, в частности в области здравоохранения. У нас есть план, который мы разрабатываем совместно с тремя университетами России, по получению нашими врачами специальностей по разным направлениям. Мы также будем содействовать открытию в Боливии русского культурного центра. Естественно, будем более активно проводить культурные мероприятия в России, чтобы обмен был полезен для обеих стран. Это поможет обучению специалистов в Латинской Америке, они смогут приезжать к нам и проводить исследования».

Вильярроэль Сенсано заметил, что на данный момент ведутся обсуждения и разрабатываются проекты о соответствии программ обучения в России и в Боливии для студентов-медиков, которые позволят им работать в Латинской Америке с российским образованием.