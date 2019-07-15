Уфа, , 17:53 — REGNUM

Жители башкирского Нефтекамска 14 июля пришли на согласованный администрацией города митинг против перепрофилирования объекта по уничтожению химического оружия (УХО) в комплекс переработки отходов I и II класса опасности в Камбарке (Удмуртия). По словам представителя общественной организации «Народный фронт регионов» Владимира Захарова, которая являлась инициатором проведения протестного мероприятия, при заявленном количестве участников в 500 человек на митинг собрались около 700 жителей города.

Митинг против комплекса опасных отходов в Камбарке

«В целом мы рады тому, что на митинг пришло чуть больше людей, были неравнодушные молодые люди, небезразличные к судьбе города», — цитирует общественника «Медиакорсеть».

На митинге выступил глава Нефтекамска Ратмир Мавлиев. Он отметил, что проблема перепрофилирования объекта УХО волнует его не меньше, чем простых жителей. Со своей стороны, он пообещал, что готов сделать проект максимально открытым и публичным.

Горожане на митинге держали в руках плакаты с надписями: «Мы — против ядерной свалки в Камбарке», «Родниковый край не для ядовитой помойки», «Росатом, храни ядерные отходы в своих кабинетах».

В то же время врио главы регионального исполкома «Единой России», доктор социологических наук, профессор, действительный член Российской Академии социальных наук Рустем Ахмадинуров написал на своей странице в социальной сети, что также находился в Нефтекамске в выходные.

По его словам, существует предложение о моратории на реализацию проекта до конца текущего года, «чтобы не политизировать данный вопрос в преддверии выборов и досконально изучить вопросы безопасности для жителей живущих в непосредственной близости к заводу».

«Договорились на следующей неделе отправить представителей от нашей группы на завод в Камбарке, чтобы на месте изучить с представителями «Росатома», что там предполагается сделать и провести замеры состояния воздуха и почвы. Население реально беспокоится за своё будущее и экологическую обстановку в округе. Наше предложение — наложить мораторий», — пишет Ахмадинуров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на территории объекта УХО в Камбарке к 2023 году планируется построить производственно-технический комплекс по переработке отходов I и II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы) «Камбарка» мощностью 50 тыс. тонн в год. Предельная стоимость строительства оценивается в 5,117 млрд рублей. Проектирование комплекса начнется уже в 2019 году.

Заказчиком перепрофилирования объекта является госкорпорация «Росатом», строительством нового объекта будет заниматься ФГУП «РосРАО».

Сырьем для переработки могут стать отходы химического и нефтехимического производства, батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры, отработанные растворы кислот, щелочей.

Между тем многие жители республики откровенно опасаются организации в непосредственной близости к крупным населенным пунктам объекта переработки опасных отходов. Против проектирования комплекса в Удмуртии уже прошло несколько митингов. Причём их участниками стали не только жители городов республики — Ижевска, Сарапула, Воткинска и самой Камбарки, но и приезжие из Нефтекамска (Башкирия), Нижнекамска (Татария), Чайковского (Пермский край).

Аналогичные митинги проходят и в других регионах, где планируется перепрофилировать объекты УХО. К протестующим присоединился Киров, активисты которого называют объект в посёлке Мирном, «полигоном смерти».

Глава Удмуртии Александр Бречалов после митинга 6 июля в Ижевске поспешил успокоить жителей республики и соседних регионов. Бречалов обещает, что из-за рубежа отходы в Удмуртии не повезут. В Камбарке будут перерабатывать отходы наиболее удачно расположенных с точки зрения логистики предприятий республики. Приём радиоактивных отходов комплексом исключён. Также он заверил, что общественные обсуждения будут проводиться не только после разработки проекта перепрофилирования комплекса, но и на этапе его подготовки.

Читайте ранее в этом сюжете: Опасные в безопасные: Бречалов о комплексе переработки отходов в Камбарке