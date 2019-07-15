Солнечногорск, Московская область, , 17:39 — REGNUM

Выпускница бакалавриата и магистратуры Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского Элина Киселева, в этом году стала дипломантом олимпиады «Я — профессионал» во второй раз и подтвердила высокий уровень своих знаний. Олимпиада помогла девушке определиться с целями на будущее, найти работу и оказаться на молодежном форуме «Территория смыслов».

Элина Киселева Пресс-служба олимпиады «Я – профессионал»

Своими впечатлениями Элина Киселева поделилась с корреспондентом ИА REGNUM.

Элина, Вы дважды принимали участие в олимпиаде «Я — профессионал» не по своей специальности. Как вам удалось добиться успеха?

Вообще моя специальность — «Управление качеством», это ближе к менеджменту организации. А олимпиаду я писала по «Управлению в технических системах», где задания связаны с физикой и технологиями. Но я училась в одной из лучших школ города — Физико-техническом лицее №1, поэтому в этой области я тоже хорошо разбираюсь.

У меня большой опыт участия во многих олимпиадах. Сейчас я состою в научном объединении студентов и аспирантов «Кружок качества». Мы готовим молодежь и сами готовимся к интеллектуальным соревнованиям. Думаю, это помогло мне дважды занять призовое место на «Я — профессионале».

В первый год олимпиады мне повезло: участников было не так много, и моего уровня хватило, чтобы стать медалистом. Во втором сезоне конкуренция стала жестче. Я набрала больше баллов, чем в прошлый раз, потому что готовилась, но проходной балл тоже существенно вырос, и я стала только победителем. Теперь планирую принять участие и в третьем сезоне, потому что мне есть к чему стремиться.

Расскажите, что принесла вам победа в олимпиаде? Какие бонусы вы получили?

Не стану преувеличивать, если скажу, что еще в первом сезоне, в 2017—2018 году олимпиада сильнейшим образом повлияла на мою жизнь. Когда я впервые услышала про «Я — профессионал», совершенно не ожидала, что соревнование будет настолько масштабным. Но всё закрутилось, когда я справилась с заданиями отборочного этапа и вышла в финал. Финалисты имеют право подать заявку на профильную зимнюю школу. Я прошла отбор и получила приглашение на зимнюю школу, организованную Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Там у нас были очень содержательные лекции, которые читали опытные специалисты, но не менее важно, что я встретила новых друзей.

В том же 2018 году я первый раз поехала на «Территорию смыслов». Сначала организаторы позвонили, обрадовали, что я стала медалистом. Через некоторое время пригласили на форум. Там мы встретились с ребятами, с которыми дружили еще с зимней школы. Я увидела, что среди ровесников есть те, чей профессиональный уровень гораздо выше моего. Это мотивирует работать над собой.

Теперь я всем рассказываю про олимпиаду, порой даже незнакомым студентам, с которыми еду в поезде.

А что оказалось для вас новым в программе форума в этом году?

У нас есть карьерный лекторий олимпиады «Я — профессионал», где проходят интересные мероприятия. Мне понравилась игра «Курс на Марс», на которой мы по сути тестировали наши гибкие навыки. Я знаю, что soft skills — это очень важно. А в игровом формате особенно удобно разбираться в теме. Очень здорово, что лекторий — это не только лекции, но и море интерактива. С утра ты можешь сидеть и слушать ребят из Unilever, а после участвуешь в игре, где надо применять накопленные знания, собирать наклейки, соревноваться со своими друзьями.

Элина, вы уже получили диплом магистра. Чем вы занимаетесь сейчас?

Небольшая предыстория: дипломанты олимпиады могут претендовать на стажировки в профильных компаниях, но я не была уверена, хочу ли стажироваться. А когда увидела позицию от госкорпорации «Росатом», всё-таки зарегистрировалась на карьерном портале для дипломантов. Мне стали приходить оттуда вакансии, одна из них была как раз по моей специальности — «Управление качеством». Позицию предлагала дочерняя компания Росатома в Подмосковье, в Подольске. Я решила попробовать и поехала на собеседование, потом долго ждала результатов. И мою кандидатуру одобрили! Меня пригласили на работу, сейчас мои документы проходят обработку. И всё это благодаря олимпиаде!