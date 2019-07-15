Москва, , 17:25 — REGNUM

Дожди будут идти в Московском регионе практически всю неделю из-за циклона с юга. Осадков в столице может выпасть больше, чем в сумме с начала месяца, сообщает портал «Метеоновости».

Дождь в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отмечается, во вторник, 16 июля, регион будет находиться в барической ложбине. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Днём воздух прогреется до +20…+22 °С, а ночью столбики термометров покажут +11…+13 °С.

В среду ожидается +20…+22 °С в дневные часы и +13…+15 °С ночью. При этом также пройдут кратковременные дожди, днём возможна гроза.

С четверга, 18 июля, погода начнёт ухудшаться. Днём будет облачно, пройдут кратковременные дожди, а ночью осадки усилятся, местами возможна гроза. Температура воздуха составит +20…+22° С днём и +13…+15 °С ночью.

В пятницу, 19 июля, дожди продолжатся. В дневные часы столбики термометров покажут +19…+20 °С, а ночью температура опустится до +10…+15 °С.

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