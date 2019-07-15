Сибай, Башкирия, , 17:10 — REGNUM

В Сибае к отравляющим воздух при тлении руды веществам — соединениям серы — присоединился хлороводород. Впервые лаборатория регионального управления Роспотребнадзора зафиксировала превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) по этому газу, причём ранее городские активисты сообщества «Сибай, дыши» неоднократно сообщали в официальные структуры о фиксации превышений по хлороводороду.

По данным активистов, превышение регистрировалось 9 июля в посёлке Золото.

«В профессиональной среде этот газ относят к экзотическим, поскольку он довольно нестабилен», — отмечают они, уточняется, что приборы для мониторинга качества воздуха, закупленные на пожертвования жителей Сибая не могут обеспечить точность измерений по хлороводороду.

«Зафиксировано превышение прибором с очень высокой точностью — спектрофотометром, который появился недавно у Центра гигиены и эпидемиологии», — отметили в сообществе «Сибай, дыши».

Этот газ образуется при воздействии серной кислоты на поваренную соль при наличии нагрева. Не исключается, что выделение хлороводорода может быть связано с проектом подтопления карьера.

Кроме того, замечено, что продолжает работу асфальтобетонный завод, собственника которого с июня текущего года устанавливает минэкологии Башкирии. Ведомство, отвечая на запрос активистов, ранее сообщало, что разрешения на выброс предприятию не выдавалось. Причём собственника земельного участка, на котором расположен завод, минэкологии установить также не удалось.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на карьере в Сибае с ноября происходит тление руды, сопровождающееся выбросами ядовитых соединений серы. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). Уже было названо семь сроков ликвидации техногенного пожара, однако до сих пор ситуация не разрешилась.

Ответственность за ситуацию в Сибае несёт сибайский филиал УГОК (Учалинского горно-обогатительного комбината, входит в структуру УГМК — Уральской горно-металлургической компании, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes), постановил Верховный суд Башкирии. Причем, согласно решению суда первой инстанции, решить проблемы в воздухом в Сибае предприятия должны были еще до 28 апреля.

Недавно врио главы Башкирии Радий Хабиров назвал новый срок завершения работ на карьере — по его словам, полностью проблему в Сибае решат 27 июля.

Однако на прошлой неделе в город приезжали эксперты постоянной комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества (СПЧ) по экологическим правам. По словам эксперта Григория Куксина, ситуация лучше, чем была зимой, но до её полного разрешения ещё далеко.

«Оставшиеся очаги намного выше, чем сейчас получится поднять воду. Они продолжат до какой-то степени дымить. И не со всеми очагами есть понимание, как их потушить. Но это не повод для паники. Это предполагает обязательный мониторинг состояния воздуха и готовность реагировать и предупреждать людей», — отметил эксперт.

Он уточнил, что в лучшем случае речь идёт о нескольких месяцах для полной ликвидации проблемы.

Население Сибая составляет около 63 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Вывод СПЧ о ситуации в карьере в Сибае: мониторить и предупреждать людей