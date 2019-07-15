Лондон, , 16:53 — REGNUM

Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга. Об этом сообщается 15 июля на сайте финансового регулятора.

«Алан Тьюринг был выдающимся математиком, работа которого оказала огромное влияние на то, как мы живем сегодня. Вклад Тьюринга, являющегося отцом информатики и искусственного интеллекта, а также героем войны, стал далеко идущим и новаторским. Это гигант, на плечах которого сегодня стоят многие», — приводятся в сообщении слова главы Банка Англии Марка Карни.

Сообщается, что кандидатура Тьюринга была выбрана специальной комиссией из списка, который был составлен по результатам общественного опроса и включал 12 наиболее выдающихся научных деятелей Великобритании. Новую купюру планируется выпустить в оборот в 2021 году.

Алан Тьюринг (1912−1954) оказал большое влияние на развитие информатики и, в частности, теории искусственного интеллекта. Предложенная им в 1936 году абстрактная вычислительная «Машина Тьюринга», которую можно считать моделью компьютера общего назначения, позволила формализовать понятие алгоритма и используется до сих пор во множестве теоретических и практических исследований.

Одним из важнейших достижений Тьюринга также является опубликованный в 1952 году труд «Химические основы морфогенеза», в котором он впервые математически описал процесс самоорганизации материи в живой природе.

Тьюринг признан «одной из самых известных жертв гомофобии в Великобритании». В 1952 году учёный был обвинён в непристойном поведении в соответствии с «поправкой Лабушера» и ему был предложен выбор между тюремным заключением и гормональной терапией, призванной подавить либидо. Тьюринг предпочёл второй вариант, а спустя два года был найден мёртым в своём доме, предположительно, покончив жизнь самоубийством.

В 2009 года премьер-министр Великобритании Гордон Браун публично принёс извинения за преследования, которым был подвергнут Алан Тьюринг. В 2013 году королева Великобритании Елизавета II официально помиловала учёного, а позднее в Соединённом Королевстве был принят «закон Тьюринга» о посмертном помиловании мужчин, которые были осуждены за гомосексуальные отношения.