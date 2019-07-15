Ярославль, , 16:41 — REGNUM

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и министр здравоохранения Вероника Скворцова возлагают большие надежды на строительство нового корпуса областной онкологической больницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство нового корпуса онкобольницы в Ярославле Yarregion.ru

Церемония закладки объекта, в которой приняла участие также Валентина Терешкова, состоялась 15 июля в Ярославле. Новый корпус с 12 операционными и стационаром на 266 мест будет одним из наиболее современных в России. Это самый крупный социальный объект в Ярославской области за последние несколько лет.

«В Ярославской области выстраивается современная онкологическая служба. Мы только что посмотрели новый центр ядерной медицины и сейчас закладываем капсулу на площадке строительства нового онкологического хирургического корпуса», — сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Проект получил поддержку президента России Владимира Путина, который в послании к Федеральному Собранию подчеркнул необходимость создания национальной программы по борьбе с онкологией.

«Строительство нового корпуса поможет решить задачи, поставленные Президентом страны, — выйти на самый высокий уровень в борьбе с онкологией. Пациенты смогут круглосуточно получать здесь диагностическую, хирургическую и реанимационную высокотехнологичную помощь. Это серьезное усиление онкологической службы и всей системы здравоохранения региона в целом», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Новый корпус онкологической больницы строится за счет средств государственной программы «Развитие здравоохранения», регион подписал соответствующее соглашение с Министерством здравоохранения России. Общая стоимость строительства составит 3,6 миллиарда рублей.

Кроме основного корпуса планируются кислородная станция, дизель-генераторная электростанция, а также стоянка, в том числе для маломобильных граждан.

Также в ходе визита в Ярославль Вероника Скворцова и губернатор Дмитрий Миронов посетили готовящийся к открытию центр ядерной медицины. В нем будет применяться эффективный и современный метод диагностики онкологических заболеваний, позволяющий оценить структуру и особенности опухоли на молекулярном уровне.

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