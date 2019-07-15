Москва, , 16:13 — REGNUM

Комитет Госдумы по природным ресурсам обсудит мор пчел, передает корреспондент ИА REGNUM15 июля. Экстренное совещание пройдет 16 июля с пчеловодами, фермерами из разных регионов и ответственными ведомствами.

Пчелы Иван Шилов © ИА REGNUM

В десятках регионах России были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Возможной причиной называют грубое нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов. Все это происходит без нормально функционирующей системы регистрации и оповещения со стороны фермеров, применяющих ядохимикаты, отмечают в комитете.

Вместе с тем полномочия по пестицидам переданы в Минэкономразвития.

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