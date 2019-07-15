Черкесск, , 16:07 — REGNUM

К новому учебному году в Карачаево-Черкесии будут выданы прописи по родным языкам для всех учащихся первых классов. По инициативе главы республики Рашида Темрезова, учебные тетради будут предоставлены всем первоклассникам бесплатно, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Всего будет подготовлено более 5000 экземпляров на четырех языках — карачаевском, черкесском, абазинском и ногайском. Уже подготовлены 3300 прописей на карачаевском языке. До конца июля будут доставлены остальные экземпляры: 980 — на черкесском языке, 635 — на абазинском и 285 — на ногайском.

Их печать выполнило по контракту с институтом повышения квалификации работников образования ООО «Нартиздат». Как напомнили в пресс-службе главы и правительства республики, первый раз прописи по родным языкам были напечатаны в 2015 году. Этот выпуск остался и последним из-за отсутствия финансирования.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии 2015 год объявлен Годом русского и родных языков

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году глва Карачаево-Черкесии объявил Год русского и родных языков. В течение года проводились курсы повышения квалификации для учителей русского и родных языков в МГУ, был увеличен гонорарный фонд для государственных республиканских газет, проведены мероприятия по улучшению качества преподавания русского и родных языков в школах КЧР.