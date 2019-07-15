Луганск, , 15:52 — REGNUM

Комиссия штаба так называемой Операции Объединённых сил выявила крупную недостачу на складах оружия 25-й бригады ВСУ. Об этом заявил 15 июля начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, комиссия прибыла для ревизии складов после сообщения о краже и продаже американских приборов ночного видения AN/PVS-14.

«В ходе проверки выявлена недостача более ста пятидесяти единиц стрелкового оружия, десяти гранатомётов, а также двух тысяч гранат и более пятидесяти тысяч патронов калибра 5,45», — рассказал Осадчий.

По факту пропажи оружия возбуждено два уголовных дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровенской области двое детей гостили у дедушки и подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Во время обыска у мужчины в доме нашли 31 миномётную мину, 76 артиллерийских снарядов, гранаты и 13 авиационных бомб.

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