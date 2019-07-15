Луганск, , 15:42 — REGNUM

Командование 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ ведёт подготовку провокации с целью вернуться на ранее оставленные позиции возле населённого пункта Станица Луганская, заявил 15 июля начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.

«Нашей разведкой выявлено размещение расчётов ПТРК (противотанковый ракетный комплекс — ИА REGNUM ) на переднем крае, в зоне ответственности второго батальона 25-й бригады. Совершение провокаций в преддверии Минской встречи — общепринятая практика в ВСУ», — рассказал Осадчий.

Напомним, ранее в районе Станицы Луганской состоялось разведение сил ВСУ и Народной милиции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что практику разведения войск следует распространить на всю линию соприкосновения между Украиной и Донбассом.

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