Луганск, 15 июля 2019, 15:42 — REGNUM
Командование 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ ведёт подготовку провокации с целью вернуться на ранее оставленные позиции возле населённого пункта Станица Луганская, заявил 15 июля начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.
Напомним, ранее в районе Станицы Луганской состоялось разведение сил ВСУ и Народной милиции ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что практику разведения войск следует распространить на всю линию соприкосновения между Украиной и Донбассом.
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