, 15:04 — REGNUM

Руководитель спецподразделения Федеральной службы безопасности «Альфа» генерал-майор Валерий Канакин ушел в отставку, сообщает агентство Красная Весна со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам источника, рапорт о выходе на пенсию Канакин подал давно, его «держали до последнего момента, когда назначение на его место получит другой человек». При этом уход Канакина не связан с недавним задержанием сотрудников ФСБ, отметил собеседник агентства.

Сообщается, что уже бывший глава спецподразделения ФСБ возглавил Международную ассоциацию ветеранов «Альфы».

Отметим, что 5 мая Канакину исполнилось 59 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве были задержаны сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», а также отдела «К» ФСБ России в рамках уголовного дела о разбое на Северном Кавказе. Пятеро сотрудников ФСБ были отправлены в СИЗО, двое — под домашний арест. После ареста семерых сотрудников, еще восемь скрылись от органов правопорядка.

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