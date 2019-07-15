Томск, , 14:09 — REGNUM

Класс пожарной опасности в лесах Томской области в связи с погодными условиями повысился до 3,4 балла из 5. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, за выходные дни (13−14 июля) на севере региона зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 19,9 га.

Три возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнём в Верхнекетском и Кедровском лесничествах Парабельского района. Их потушили в наземной зоне применения сил и средств пожаротушения.

В Колпашевском лесничестве на площади 10 га продолжает действовать лесной пожар, возникший из-за грозы.

Для оперативного обнаружения возгораний лесной фонд патрулируют сотрудники авиапожарной службы.

Напомним, в Томской области с начала 2019 года потушили 103 лесных пожара на общей площади 1030 гектаров. Средняя площадь одного возгорания — 10 гектаров. Большая часть из них произошла в Томском (20 лесных пожаров), Первомайском (19) и Верхнекетском районах (18). Как утверждают томские власти, большую часть пожаров ликвидировали в наземной зоне применения сил и средств в течение первых суток.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Авиалесоохране, по состоянию на 00:00 (мск) 15 июля в России действовало 160 лесных пожаров на площади 154 940 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе один пожар на землях лесного фонда на площади 10 га в Томской области.