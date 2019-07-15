Оренбург, , 13:53 — REGNUM

Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В. Н. Бевзюка, подведомственный Министерству образования, вошел в число победителей конкурса на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета на создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. Образовательное учреждение выиграло грант в сумме 5 млн 327,4 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре Оренбуржья.

Средства из федерального бюджета будут направлены на приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учетом разнообразия особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Кроме того, будут разработаны и закуплены образовательные программы повышения квалификации, организованы стажировки педагогических и управленческих кадров по вопросам инклюзивного профессионального образования.

«Задача развития конкурсного движения в регионе и участия во всех федеральных проектах национального проекта «Образование» была поставлена врио губернатора Денисом Паслером, — сказал и. о. министра образования Алексей Пахомов. — Новое оборудование, закупленное в рамках гранта, позволит инвалидам и лицам с ОВЗ в 2019—2020 учебном году успешно освоить основные профессиональные программы среднего профессионального образования, приобрести и отработать профессиональные навыки, в том числе и для участия в чемпионате «Абилимпикс».

Стоит отметить, с 2017 года колледж является базовой организацией по поддержке региональной системы инклюзивного профессионального образования в регионе.

Добавим, в Оренбургской области в подведомственных Министерству образования профессиональных образовательных организациях обучается 688 студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ по 48 профессиям и специальностям. Из них 480 детей с ОВЗ с различными формами умственной отсталости обучаются по программам профессионального обучения.

Регион имеет опыт проведения регионального этапа и участия на федеральном уровне в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В 2018 году на IV Национальном чемпионате «Абилимпикс» оренбуржцы получили 13 наград (две золотых медали, восемь серебряных, три бронзовых).

В 2019 году перечень компетенций регионального чемпионата увеличен до 27, а количество участников — до 222.