Москва, , 13:49 — REGNUM

При крушении вертолета Robinson в Московской области погибли пилот Олег Чернягин и глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации (ОФСА) Игорь Никитин, оба они ранее обучали президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане. Об этом 15 июля РБК сообщили в ОФСА.

Отмечается, что Чернигин ранее обучал главу государства летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами, а Никитин готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, когда он занимал пост премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля вертолёт совершил жёсткую посадку в поле вблизи деревни Барское-Мелечкино под Солнечногорском. В результате аварии погибли находившиеся на борту вертолёта пилот и пассажир. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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