Москва, , 13:47 — REGNUM

Операции по счетам шести компаний, связанных с бизнес-школой и частным университетом «Синергия», заблокированы Федеральной налоговой службой из-за долгов перед бюджетом. Об этом сообщает The Bell.

Отмечается, что компании не могут осуществлять транзакции, но могут принимать переводы. Под блокировку попали также четыре компании основателя группы «Синергия» Вадима Лобова.

Средства заморожены по меньшей мере на 21 счете. Задолженность составляет не менее 27,3 млн рублей.

По словам главы бизнес-школы «Синергия» Григория Аветова, все необходимые для разблокировки счетов документы отправлены ФНС, саму блокировку он назвал технической. Лобов признал, что по ряду юридических лиц действительно есть «несущественные» вопросы.

Негосударственный вуз «Синергия» был основан в 1995 году. Еще в 2012 году он оказался в центре скандала, связанного с некачественным образованием, однако в том же и следующем году был признан Минобрнауки образовательным учреждением, которое работает эффективно.

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