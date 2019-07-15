Москва, , 13:45 — REGNUM

Законопроект о возвращении комнат для курилок в аэропорты Госдума может рассмотреть на заседании 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Поправками предлагается исключить аэропорты из перечня мест, где запрещено курить. Одновременно предлагается включить в пункт об открытии в аэропортах, в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний, «курилок» — специально выделенных изолированных помещений, оборудованных системами вентиляции.

Госдума намеревалась обсудить инициативу 11 июля, но не успела по времени.

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