Москва, 15 июля 2019, 13:45 — REGNUM
Законопроект о возвращении комнат для курилок в аэропорты Госдума может рассмотреть на заседании 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
Поправками предлагается исключить аэропорты из перечня мест, где запрещено курить. Одновременно предлагается включить в пункт об открытии в аэропортах, в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний, «курилок» — специально выделенных изолированных помещений, оборудованных системами вентиляции.
Госдума намеревалась обсудить инициативу 11 июля, но не успела по времени.
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