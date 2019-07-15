Москва, , 13:59 — REGNUM

В Москве предлагают установить ответственность за использование фотографий животных в качестве «моделей» на улицах города. Об этом журналистам сообщил 15 июля председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

«Мосгордума готова взять вопрос в проработку и с учётом положений нового федерального закона об ответственном обращении с животными выступить с федеральной законодательной инициативой, вплоть до введения уголовной ответственности для фотографов, эксплуатирующих животных», — отметили в пресс-службе столичного парламента.

Шапошников сообщил, что к нему неоднократно обращались жители города с предложением проработать данный вопрос. Особенно остро проблема стоит в летний период, причём не только в курортных зонах России, но и на столичных улицах и в парках.

«При этом большинство животных — «моделей поневоле» — живет всего один сезон, не выдерживая нагрузок и неподобающего ухода», — добавил председатель Мосгордумы.

Отметим, Московская городская дума в настоящее время находится на каникулах. 8 сентября состояться выборы в Мосгордуму седьмого созыва. Шапошников также участвует в выборах.

Напомним, в конце декабря 2018 года Госдума в третьем чтении приняла закон «Об ответственном обращении с животными». Закон регулирует отношения в области обращения с животными для их защиты, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.