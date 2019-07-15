Москва, , 13:36 — REGNUM

Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 15 июля навестил в московской клинике семилетнюю Аишу А., оказавшуюся здесь после нанесенных ей побоев. Девочка сказала, что чувствует себя хорошо, и на вопрос, чего бы ей хотелось, ответила: макарон, сока и мороженого. Махмуд-Али Калиматов пообещал ребенку исполнить ее пожелания с позволения врачей в ближайшее время, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы субъекта.

На встрече с президентом НИИ детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и лечащими врачами выяснилось, что состояние ребенка всё еще остается тяжелым. Лечение будет продолжено, специалисты центра сделают всё возможное, чтобы поставить девочку на ноги.

В свою очередь Калиматов пообещал постоянное внимание ребенку со стороны органов власти субъекта, в том числе и представителей постпредства Ингушетии в Москве. Он также подчеркнул, что будет решен вопрос о том, где будет находиться девочка после лечения. Врио главы Ингушетии пообещал, что правоохранительные органы накажут виновных в истязании ребенка, а он как руководитель республики за этим тщательно проследит.

«Это исключительный случай на моей памяти, но могу заверить — мы сделаем всё, чтобы этот ребенок в дальнейшем жил там, где его будут любить и будут заботиться о нем», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

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Напомним, 4 июля в Ингушскую республиканскую больницу была доставлена семилетняя девочка со следами жестоких побоев. Врачи сделали срочную операцию, чтобы спасти руку ребенку. Для лечения девочке понадобилась помощь специалистов НИИ детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. С 5 июля, после доставления туда ребенка, врачи борются за сохранение обеих рук.

В республике по данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержана подозреваемая в нанесении побоев — родная тетя девочки. Ее поместили в СИЗО на два месяца.

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