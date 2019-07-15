Ногинск, Московская область, , 13:27 — REGNUM

В Московской области действовал нелегальный мусорный полигон, сообщила 15 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступная деятельность пресечена в ходе совместных действий МВД и ФСБ. Незаконный полигон действовал вблизи деревни Вишняково Ногинского городского округа.

«Полигон находился на муниципальной земле, арендованной коммерческой организацией под рекультивацию песчаного карьера. Однако злоумышленники за денежное вознаграждение осуществляли складирование и захоронение отходов IV класса опасности. Ежедневно на его территории разгружалось около 150 автомашин-мусоровозов», — сказала Волк.

По её словам, природной среде нанесён ущерб в размере 285 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ. Проведены обыски на полигоне в офисных и жилых помещениях. Изъята документация и спецтехника.

Как сообщало ИА REGNUM, полигоны для твердых бытовых отходов (ТКО) в пяти российских регионах практически полностью исчерпали свою мощность. К такому выводу пришли в Росприроднадзоре по результатам анализа данных, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

О том, что у деревни Вишняково принимают и складируют отходы, ИА REGNUM писало ещё в 2014 году: Свалкой возле подмосковной деревни занимается прокуратура.

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