Иркутск, 15 июля 2019, 13:26 — REGNUM
Более 120 участников региональных команд «Молодежки ОНФ» из Иркутска, Красноярского края, Республик Тыва, Хакасия и Бурятия помогут пострадавшим при наводнении в Иркутской области. Они отправились в населенные пункты Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов, чтобы разобрать завалы, восстановить объекты инфраструктуры, оказать адресную помощь людям.
В полдень в городе Тулуне на площади перед зданием администрации прошло общее построение перед выездом групп.
Сразу после построения ребята сели в автобусы и направились в населенные пункты. Команда «Молодежки ОНФ» из Красноярского края работает в поселке Вознесенский Нижнеудинского района, команда из Республики Хакасия — в поселке Соляная Тайшетского района. Ребята из Тывы поехали в поселок Шиткино Тайшетского района, а иркутская команда «Молодежки ОНФ» — в поселок Евдокимовский Тулунского района. Группа из Бурятии приехала в село Казаково Тулунского района, где сразу приступила к разгрузке фуры со строительными материалами и восстановительным работам. Участники прошли по дворам, пообщались с людьми, чтобы выяснить, какая помощь нужна им в первую очередь.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, что из-за обильных дождей в конце июня в Иркутской области реки вышли из берегов. Это произошло на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов. Там затопило более 10 тысяч жилых домов в 98 населенных пунктах, где проживают более 33 тыс. человек. Наиболее сложная обстановка сложилась в городе Тулуне — подтопленными оказались свыше 800 домов. Вода все еще держится в 50 населенных пунктах шести муниципальных районов области.