Иркутск, , 13:26 — REGNUM

Более 120 участников региональных команд «Молодежки ОНФ» из Иркутска, Красноярского края, Республик Тыва, Хакасия и Бурятия помогут пострадавшим при наводнении в Иркутской области. Они отправились в населенные пункты Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов, чтобы разобрать завалы, восстановить объекты инфраструктуры, оказать адресную помощь людям.

В полдень в городе Тулуне на площади перед зданием администрации прошло общее построение перед выездом групп.

«Основная задача заключается в том, чтобы оказать помощь, которая необходима сейчас жителям. У нас сложилась такая практика, что команды из ближайших регионов всегда приходят на помощь пострадавшим. Среди ребят есть профессиональные столяры, плотники, врач, ветеринар. Мы связались с администрациями районов, в которые выезжаем, заказали пиломатериалы — в каждый населенный пункт порядка 12,5 кубометра. Планируем быть здесь до 20 числа, а там посмотрим. Мы не бросаем те населенные пункты, в которых работаем. Помощи много не бывает. Участники команды «Молодежки ОНФ» всегда там, где нужны», — сказал руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Сразу после построения ребята сели в автобусы и направились в населенные пункты. Команда «Молодежки ОНФ» из Красноярского края работает в поселке Вознесенский Нижнеудинского района, команда из Республики Хакасия — в поселке Соляная Тайшетского района. Ребята из Тывы поехали в поселок Шиткино Тайшетского района, а иркутская команда «Молодежки ОНФ» — в поселок Евдокимовский Тулунского района. Группа из Бурятии приехала в село Казаково Тулунского района, где сразу приступила к разгрузке фуры со строительными материалами и восстановительным работам. Участники прошли по дворам, пообщались с людьми, чтобы выяснить, какая помощь нужна им в первую очередь.

«Мы уже работали при ликвидации последствий пожаров в Забайкальском крае, помогали жителям восстанавливать загоны для скота, разбирать завалы, оказывали другую помощь. А когда в Иркутской области случилась беда, то решили ехать сразу, как только будет возможность. Кому-то из пострадавших нужно построить забор, вынести или занести мебель, разгрузить машины с водой — любую посильную помощь мы окажем», — сказал участник команды «Молодежки ОНФ» в Республике Бурятия Константин Адактуев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что из-за обильных дождей в конце июня в Иркутской области реки вышли из берегов. Это произошло на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов. Там затопило более 10 тысяч жилых домов в 98 населенных пунктах, где проживают более 33 тыс. человек. Наиболее сложная обстановка сложилась в городе Тулуне — подтопленными оказались свыше 800 домов. Вода все еще держится в 50 населенных пунктах шести муниципальных районов области.