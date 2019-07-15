Лас-Вегас, США, , 15:08 — REGNUM

Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада. В социальных сетях эта инициатива вызвала активное обсуждение, сообщает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Организатором события стало интернет-сообщество в социальной сети Facebook «Shitposting cause im in shambles». Предложение состоит в массовом штурме военной базы, которая была засекречена с 1955 по 2013 годы: во вводном посте говорится, что если участники будут бежать, как в «Наруто» (популярный аниме-сериал), то они окажутся быстрее, чем летящие им вслед пули охранников. На момент написания этой заметки на встречу записались 1 млн интернет-пользователей, еще 870 тыс. человек заинтересовались событием.

Интернет-пользователи по-разному реагируют на предложение брать базу 51 штурмом. Под хештегами #area51 и #зона51 на протяжении нескольких дней публикуются посты с комментариями.

«#Зона51, жди! Пришельцы, мы вас спасём», — пишет пользователь «ВКонтакте» Никита Б.

Кто-то считает, что штурмовать военную базу для получения секретных знаний — не обязательно.

https://twitter.com/damn_fiddle/status/1150127699488333824

https://twitter.com/BukreyB/status/1150675540019470336

Для кого-то событие — источник вдохновения для написания научной фантастики.

https://twitter.com/HappyGangBang/status/1150651290151768064

В самой группе встречи уже разрабатывают и обсуждают план штурма.

«Подождите, а что, если зона 51 — это штаб пришельцев? Вся наша жизнь контролируется пришельцами. Как в видео-игре. А мы, сопротивляющиеся в ответ — это повстанцы, которые сражаются против их лидеров в зоне 51. У повстанцев не достаточно власти, но они просят нас о помощи…», — размышляет пользователь Facebook William Holtby.

«Бразилия тоже с вами!», — пишет Joao Paulo Desouza.

«Я не живу в США, кто-нибудь может купить мне билет на самолет? Я обещаю, что помогу прихлопнуть некоторых инопланетян с вами, американские ребята», — просит о помощи Felix Robaey.

Представители группы отмечают, что инициатива — шуточная, и они не несут ответственности за действия правоохранительных органов США в случае, если люди действительно придут на штурм зоны 51.

Зона 51 — это военная база в 133 км от Лас-Вегаса. Полеты гражданских самолетов над ней запрещены. В интернете она популярна благодаря слухам о ее предназначении: пользователи считают, что там тестируют новые виды оружия против внеземных рас.

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