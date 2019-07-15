Красноярск, , 13:07 — REGNUM

Жителям восточных районов Красноярского края, пострадавших от недавнего паводка, перечислили почти 3,5 миллиона рублей. Об этом ИА REGNUM 15 июля сообщили в краевом министерстве социальной политики.

Уточняется, что заявления от жителей города Канска, а также Абанского, Богучанского, Иланского, Ирбейского, Канского районов, чьё имущество пострадало из-за разлива рек, принимают сотрудники управлений социальной защиты населения.

По словам заместителя министра социальной политики края Дениса Богданова, на текущий момент уже перечислено около 3,5 млн рублей по 605 заявлениям от граждан из восточных районов края.

«Эти выплаты производятся в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», — подчеркнул Богданов.

22 семьям из Канска, которые должны получить помощь в максимально возможном размере (по 50 тысяч рублей), в ближайшее время обещают выплатить средства из резервного фонда регионального правительства. По остальным заявлениям граждан, утратившим имущество, продолжают работать специальные комиссии.

Кроме того, в администрациях пострадавших районов формируются списки, по которым жителям будут оказывать адресную помощь в виде овощей, стройматериалов и дров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Красноярский край недавно пережил паводок. Пострадал и город Канск. В пик паводка, 1 июля, в этом городе уровень воды в реке Кан находился примерно на уровне 4,4 метра (критический — 3,5 метра). В зоне паводка находились более 200 дачных участков и около 140 придомовых территорий. Пришлось эвакуировать порядка 80 человек.

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