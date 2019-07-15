Кабул, , 13:37 — REGNUM

Частная радиостанция Samaa в Афганистане приостановила вещание после многочисленных угроз со стороны боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает агентство Reuters, сообщили в понедельник, 15 июля, сотрудники радиостанции.

Директор радиостанции Рамез Азими сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили письменные предупреждения, а также позвонили ему, чтобы уведомить сотрудников радиостанции о недопустимости приема на работу женщин.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также пришли в мой дом и угрожали», — сказал Азими, вынужденно приостановивший вещание.

Радиостанция Samaa с 2013 года транслировала политические, религиозные, социальные и развлекательные программы в центральной провинции Газни. Ее 13 сотрудников, включая трех женщин-ведущих, вещали на двух основных языках Афганистана — дари и пушту.