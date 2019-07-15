Калуга, , 12:56 — REGNUM

Несанкционированные свалки в лесах остаются одной из самых серьёзных проблем Калужской области. Об этом завила 15 июля на заседании областного правительства министр природных ресурсов и экологии региона Варвара Антохина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Антохиной, в связи с ликвидацией полигонов предприятия и население не всегда готовы платить за сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов.

Так, участились случаи не только сброса строительного мусора и коммунальных отходов, но и слива жидких бытовых отходов ассенизаторскими машинами на земли лесного фонда. Свалки и навалы мусора отмечены в Боровском, Думиничском, Жиздринском, Жуковском, Износковском, Калужском, Козельском, Людиновском, Медынском, Ферзиковском, Юхновском лесничествах.

Кроме того, зафиксированы случаи транспортировки и строительных отходов с территории Москвы и Московской области в ночное время с последующим сбросом на земли лесного фонда Калужской области. Проблема мусорных свалок в лесах отражена в половине обращений граждан, поступающих в региональное профильное министерство.

По словам главы калужского Минприроды Варвары Антохиной, в основном эти вопросы обусловлены несовершенством действующего законодательства, сложностями в контроле за въездом в лесные массивы, исчерпанием объемов полигонов ТКО и отсутствием ответственности у ряда граждан. Сотрудники лесничеств постоянно выявляют и ликвидируют несанкционированные свалки в лесах. В ближайшее время в калужских лесах планируется установить камеры видеонаблюдения и фотоловушки, которые в том числе будут использованы для выявления несанкционированного сброса отходов. Также организована работа по совершенствованию деятельности общественных лесных инспекторов и привлечение казаков к охране лесов.

В Калужской области действует восемь полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Кроме того, 17 объектов исчерпали свои ресурсы и нуждаются в рекультивации. Еще шесть полигонов будут выведены из эксплуатации в период с 2020 по 2023 год. Общая площадь, подлежащая восстановлению в ближайшие 10 лет, — 95,27 га. В результате рекультивации будет законсервировано 4,6 млн тонн отходов.