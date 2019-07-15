Агридженто, Италия, , 12:51 — REGNUM

Прокуратура города Агридженто оспорит решение суда об освобождении капитана корабля Sea Watch 3 Каролы Ракете из-под стражи, передает Affari Italiani в понедельник, 15 июля.

Апелляция будет подана в ближайшие дни.

Как сообщалось ранее, корабль Sea Watch 3 в нарушение итальянских законов и приказов береговых служб доставил в Италию группу из 40 нелегальных мигрантов. Итальянские власти арестовали корабль и рассматривают вопрос о штрафе в отношении перевозчика, однако не стали брать под стражу Каролу Ракете.

В поддержку перевозчиков мигрантов выступили некоторые европейские политики, в частности, городской совет Парижа объявил о том, что Ракете станет почетным гражданином города. Итальянские политики считают такую позицию Франции «лицемерием», ведь власти той же страны не впустили в свои поры этот же корабль, ее полицейские были пойманы при попытке вывезти мигрантов в Италию, а судебные власти приговаривали граждан, доставивших мигрантов во Францию, к реальным срокам.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

Читайте также: Перевозчику нелегальных мигрантов дали почетное гражданство Парижа