Агридженто, Италия, 15 июля 2019, 12:51 — REGNUM
Прокуратура города Агридженто оспорит решение суда об освобождении капитана корабля Sea Watch 3 Каролы Ракете из-под стражи, передает Affari Italiani в понедельник, 15 июля.
Апелляция будет подана в ближайшие дни.
Как сообщалось ранее, корабль Sea Watch 3 в нарушение итальянских законов и приказов береговых служб доставил в Италию группу из 40 нелегальных мигрантов. Итальянские власти арестовали корабль и рассматривают вопрос о штрафе в отношении перевозчика, однако не стали брать под стражу Каролу Ракете.
В поддержку перевозчиков мигрантов выступили некоторые европейские политики, в частности, городской совет Парижа объявил о том, что Ракете станет почетным гражданином города. Итальянские политики считают такую позицию Франции «лицемерием», ведь власти той же страны не впустили в свои поры этот же корабль, ее полицейские были пойманы при попытке вывезти мигрантов в Италию, а судебные власти приговаривали граждан, доставивших мигрантов во Францию, к реальным срокам.
Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.
Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.
Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.
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