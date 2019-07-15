Москва, , 13:04 — REGNUM

Пять из шести образцов куриного мяса — бёдер цыплят-бройлеров известных производителей — не соответствуют требованиям безопасности. Три марки попали в чёрный список Росконтроля, говорится в опубликованном 15 июля отчете организации.

В исследовании участвовали образцы продукции «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», Servilux, «Ясные зори» и «Каждый день». Эксперты пояснили, что чаще всего куриное мясо бракуют из-за нарушения требований микробиологической безопасности.

«Высокая микробная обсемененность выявлена у пяти из шести товаров», — отметили в Росконтроле.

Это куриные бёдра «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» и — в меньшей степени — Servilux и «Ясные зори». Кроме того, у полуфабриката от «Троекурово» выявлены признаки несвежего продукта, в бёдрах «Петруха» найдена кишечная палочка, а в продукции «Ржевского подворья» — сальмонеллы.

Всем требованиям соответствует только продукция «Каждый день», остальные образцы небезопасны для здоровья, заключили эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества проверили на содержание антибиотиков бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов и выявили следы препаратов в пяти образцах.

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