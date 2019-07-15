Москва, , 12:42 — REGNUM

Сервис «Яндекс.Такси» намерен приобрести программное обеспечение и колл-центры группы компаний «Везёт». Согласно заключенному соглашению о покупке, текущие акционеры «Везёт» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до 71,5 млн долларов при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. Об этом говорится в сообщении компании.

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«После завершения сделки 56,2% «Яндекс.Такси» будет принадлежать «Яндексу», 35% — Uber, а 5,3% — сотрудникам в рамках программы поощрения», — уточнили в пресс-службе компании.

Ожидается, что сделка, сумма которой не называется, будет закрыта до конца 2019 года. Она уже получила одобрение со стороны наблюдательного совета «Яндекс.Такси» и советов директоров Yandex N.V. и «Везёт».

Отмечается, что сделка также требует согласия Федеральной антимонопольной службы России. При этом в компании Mail.ru Group заявили о необходимости получить письменное согласие участниками сделки и от Mail.ru Group. В пресс-службе пояснили, что право накладывать вето на отчуждение ключевых активов группы компаний «Везёт» было одним из условий предоставленного ГК «Везёт» конвертируемого займа. Пока Mail.ru Group не давала согласие на эту сделку и считает опубликованный анонс «преждевременным».

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В «Яндекс.Такси» заявили, что после заключения сделки пользователи «Везёт» по-прежнему смогут вызвать машину как через приложения Rutaxi и «Везёт», так и по телефону.

Напомним, объединённая компания «Яндекс.Такси» и Uber была создана в феврале 2018 года. Группа компаний «Везёт», сформированная в мае 2017 года в результате объединения компаний «Сатурн» и Rutaxi, управляет сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi. Сервисы доступны в 123 городах России.

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