Москва, , 13:12 — REGNUM

Угроза радиационного загрязнения в Москве исходит не только от могильника в районе Москворечье-Сабурово — очаги радиации периодически встречаются экологам по всей столице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

По словам эксперта, во время строительства рабочие периодически натыкаются на могильники радиоактивных отходов. При этом от загрязнения Москву спасает тот факт, то подобные «схроны», как правило, небольшие по объёму и закрыты от окружающей среды бетонной конструкцией.

На некоторых таких объёктах Ожаровский побывал лично:

«В Москве в эпоху точечной застройки в 2008—2009 году на бульваре Рокоссовского и Ленинском проспекте были случаи, когда на участке где был парк или детская площадка, инвестор раскапывал подземные захоронения. Там были инженерные сооружения под землёй — бетонные конструкции, в который размещались радиоактивные отходы. Но объёмы там были ограничены».

Физик-ядерщик отметил, что установить, кем и когда были созданы такие заброшенные могильники радиоактивных отходов, не представляется возможным.

«Повезло, что строители померили радиацию. Объёмы там были незначительные по сравнению с могильником Московского завода полиметаллов в микрорайоне Москворечье-Сабурово», — отметил физик-ядерщик.

Как сообщало ИА REGNUM, участок Юго-Восточной хорды Москвы должен пройти вдоль могильника радиоактивных отходов у станции Москворечье.

По мнению экспертов, строительные работы на этом участке могут привести к тому, что радиоактивные вещества попадут в Москву-реку, которая расположена всего в нескольких десятках метров от данной территории, и в воздух — в виде пыли. Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-либо меры для предотвращения возможной угрозы распространения радиоактивного грунта при строительстве.

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