Пекин, , 12:16 — REGNUM

В Китае зафиксировано рекордное число рек, вышедших из берегов с начала сезона наводнений в стране, сообщили в Министерстве водных ресурсов КНР, передает агентство Синьхуа.

В общей сложности 377 рек по всей стране вышли из берегов, что на 80% больше, чем в среднем в этот период, начиная с 1998 года, когда мощные наводнения обрушились на Поднебесную, отметил замдиректора департамента предотвращения наводнений и засухи при министерстве Ван Чзжанли.

Как на юге, так и на севере Китая ожидаются мощные проливные дожди во всем большем количестве районов в период с 16 июля по 15 августа. В этот промежуток от двух до трех тайфунов должно обрушиться на Китай.

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