Москва, , 12:38 — REGNUM

Окончательные решения по регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы будут вынесены на заседаниях окружных комиссий. Об этом 15 июля сообщил Мосгоризбирком.

Отмечается, что в случае несогласия с решением комиссии кандидат вправе его оспорить в суде. При этом некоторые кандидаты вместо изучения предоставленных протоколов и материалов и подготовки к заседанию комиссии открыто и умышленно занимаются манипуляцией общественным мнением и предпринимают незаконные попытки давления на избирательные комиссии.

«Отдельные кандидаты, получив итоговые протоколы, убедились в недостоверности собранных подписей и ошибках в предоставленных документах и шантажом и давлением пытаются заставить ОИК и МГИК принять незаконные решения о своей регистрации с нарушением законодательства», — заявили в Мосгоризбиркоме.

Напомним, в Центральной избирательной комиссии заявили об отсутствии претензий к сотрудникам Московской избирательной комиссии, которые занимаются приёмом и проверкой документов кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Ранее в Москве состоялась несогласованная акция под лозунгом «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму». Мероприятие собрало около тысячи участников.

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