Москва, 15 июля 2019, 12:14 — REGNUM

Российская система качества (Роскачество) совместно с экспертами по кибербезопасности составила список рекомендаций, которые помогут вычислить телефонного мошенника во время звонка. Рекомендации опубликованы 15 июля на сайте Роскачества.

Телефонный мошенник
Телефонный мошенник

Так, среди наиболее распространенных признаков мошенничества — просьба от неизвестного сообщить CVV (код сзади карты) банковской карты, кодовое слово или код из смс. Работники банка никогда не запрашивают такую информацию, напомнили специалисты.

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Также необходимо тщательным образом проверять предоставленные реквизиты для перевода, уточнять данные собеседника и детали ситуации, о которых не может знать посторонний человек. Если «сотрудник» банка отказывается называть свои ФИО, должность и рабочий телефон, то вряд ли звонок действительно поступает из банка.

Если собеседник по телефону обещает легкие деньги или выгоды без усилий — очевидно, это обман. Также мошенники «давят» на людей или торопят их по телефону в надежде на то, что человек может принять быстрое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России, в 2018 году объем несанкционированных транзакций с использованием банковских карт граждан РФ увеличился на 44%. В результате преступных действий мошенникам удалось вывести 1,38 млрд рублей против 961,3 млн рублей в 2017 году.

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