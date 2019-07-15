Москва, , 12:14 — REGNUM

Российская система качества (Роскачество) совместно с экспертами по кибербезопасности составила список рекомендаций, которые помогут вычислить телефонного мошенника во время звонка. Рекомендации опубликованы 15 июля на сайте Роскачества.

Телефонный мошенник

Так, среди наиболее распространенных признаков мошенничества — просьба от неизвестного сообщить CVV (код сзади карты) банковской карты, кодовое слово или код из смс. Работники банка никогда не запрашивают такую информацию, напомнили специалисты.

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Также необходимо тщательным образом проверять предоставленные реквизиты для перевода, уточнять данные собеседника и детали ситуации, о которых не может знать посторонний человек. Если «сотрудник» банка отказывается называть свои ФИО, должность и рабочий телефон, то вряд ли звонок действительно поступает из банка.

Если собеседник по телефону обещает легкие деньги или выгоды без усилий — очевидно, это обман. Также мошенники «давят» на людей или торопят их по телефону в надежде на то, что человек может принять быстрое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России, в 2018 году объем несанкционированных транзакций с использованием банковских карт граждан РФ увеличился на 44%. В результате преступных действий мошенникам удалось вывести 1,38 млрд рублей против 961,3 млн рублей в 2017 году.

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