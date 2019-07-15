Ухань, Китай, , 12:09 — REGNUM

Делегация из 20 средств массовой информации из 10 стран и регионов мира завершила трехдневный визит в город Ухань, который примет VII Всемирные военные игры, сообщает 14 июля агентство Синьхуа.

Делегация состояла из ключевых СМИ десяти стран-участниц игр, включая Россию, Южную Корею и Индию. Они посетили площадки, где будут проводиться игры. Представители Исполнительного комитета игр ответили на вопросы о деталях проведения предстоящих игр, а также об общем процессе подготовки к ним.

На данным момент 35 площадок под Всемирные военные игры уже построено или отремонтировано. В настоящее время на них проходят тестовые спортивные мероприятия. Более 100 средств массовой информации будут приглашены для освещения игры, которые пройдут 18 по 27 октября текущего года.

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