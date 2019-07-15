Челябинск, , 11:58 — REGNUM

В Челябинской области вынесен приговор жителю Курганской области, который дал взятку сотруднику таможни. Об этом журналистам сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Преступление было совершено 13 февраля. Сотрудники таможни выяснили, что курганец передал их коллеге более 300 тыс. рублей за беспрепятственный ввоз товаров в Россию из Казахстана.

В ходе следствия и суда удалось доказать вину обвиняемого. Согласно приговору, теперь он заплатит штраф в размере 2,6 млн рублей.